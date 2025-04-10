На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

У четвер, у с. Гонтарівка Старосалтівської громади Чугуївського району Харківської області під час проведення польових робіт 40-річний працівник місцевого сільськогосподарського підприємства підірвався на вибухонебезпечному предметі.

"У важкому стані постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.