Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн важливість якнайшвидшого відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн важливість якнайшвидшого відкриття переговорних Кластерів та подальшу інтеграцію до Єдиного ринку Європейського Союзу.

"Україна та ЄС поглиблюють свої зв'язки в усіх сферах. Обговорили наш шлях до членства в ЄС, важливість якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів та подальшу інтеграцію до Єдиного ринку ЄС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, прем'єр висловив вдячність за фінансову підтримку ЄС, важливу енергетичну допомогу, а також за ініціативу ReArm Europe, яка відкриває нові можливості для співпраці у сфері безпеки й оборони.

"Україна готова рухатися вперед і виконувати всі зобов’язання на шляху до повноправного членства в ЄС. Дякую Єврокомісії та особисто Урсулі фон дер Ляєн за розуміння та солідарність з українським народом", - додав він.