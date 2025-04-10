Інтерфакс-Україна

Події

13:08 10.04.2025

Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн важливість якнайшвидшого відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн важливість якнайшвидшого відкриття переговорних Кластерів та подальшу інтеграцію до Єдиного ринку Європейського Союзу. 

"Україна та ЄС поглиблюють свої зв'язки в усіх сферах. Обговорили наш шлях до членства в ЄС, важливість якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів та подальшу інтеграцію до Єдиного ринку ЄС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, прем'єр висловив вдячність за фінансову підтримку ЄС, важливу енергетичну допомогу, а також за ініціативу ReArm Europe, яка відкриває нові можливості для співпраці у сфері безпеки й оборони.

"Україна готова рухатися вперед і виконувати всі зобов’язання на шляху до повноправного членства в ЄС. Дякую Єврокомісії та особисто Урсулі фон дер Ляєн за розуміння та солідарність з українським народом", - додав він.

Теги: #шмигаль #ляєн

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