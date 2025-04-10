Інтерфакс-Україна

Події

12:42 10.04.2025

Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону

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Міноборони роз'яснило, як відбувається безоплатне правове забезпечення військовополонених та звільнених із полону
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України роз'яснило, яким чином відбувається надання безоплатної правничої допомоги для військовополонених та звільнених з полону.

"Міністерство оборони України забезпечує захисників та захисниць необхідною правничою підтримкою для роз’яснення порядку відновлення їхніх порушених прав. Держава гарантує звільненим з полону військовим доступ до правосуддя без фінансових витрат з їхнього боку", йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у четвер.

Зазначається, що Міноборони надає безоплатну первинну правничу допомогу (БППД), що охоплює: інформування особи про її права, свободи та обов’язки; роз’яснення порядку реалізації та захисту прав; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); забезпечення доступу до вторинної правничої допомоги та медіації.

Звернення щодо надання БППД приймаються Міністерством оборони відповідно до законодавства про звернення громадян, а розгляд таких звернень здійснюється згідно з Законом України "Про безоплатну правничу допомогу". Звернення, які містять лише прохання про надання правової інформації, розглядаються протягом 15 днів з моменту отримання. На опрацювання звернень щодо надання інших видів БППД відводиться 30 календарних днів.

Безоплатну вторинну правничу допомогу надають спеціалізовані центри та адвокати з офіційного Реєстру фахівців, які працюють у системі безоплатної вторинної допомоги. Вона включає: захист в межах кримінального провадження; представництво інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Важливо зазначити, що вторинну безоплатну допомогу військові можуть отримати як під час перебування в полоні (в Міноборони відмічають, що це суперечливий момент, оскільки не зрозуміло, як саме вони можуть отримати допомогу в умовах відсутності будь-якого зв’язку), так і після звільнення.

Крім того, законодавство України передбачає відшкодування витрат на професійну правничу допомогу для військовополонених (те саме застереження Міноборони - ІФ-У), які обрали платні юридичні послуги. Відшкодування можливе у розмірах, що встановлюються Кабінетом міністрів України.

Теги: #міноборони #звільнені #розяснення #військовополонені

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