Інтерфакс-Україна

Події

12:11 10.04.2025

Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

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Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

В Україні очікується підвищення температурних показників з наступного тижня, повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.

"На територію України зараз продовжує впливати холодна арктична повітряна маса з північних широт і, на додачу, сьогодні в нас ще проходить з північного напрямку, з північно-західного, атмосферний фронт. Досить активний. І, оскільки він холодний, в холодному повітрі перебуває, то, звичайно, він приносить ось такі опади у вигляді мокрого снігу", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За словами Птухи, надалі цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази - переважно мокрий сніг.

Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр буде уточнювати цю інформацію.

Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники.

"З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається", - сказала вона.

Птуха зазначила, що опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня.

Теги: #потепління #погода #укргідрометцентр

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