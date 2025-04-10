Інтерфакс-Україна

Події

11:59 10.04.2025

Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

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Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

Китай завжди позиціонував себе нейтральною країною у війні Росії проти України, необхідні роз'яснення від Пекіна щодо участі китайських громадян у складі ЗС РФ, сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю італійський газеті Corriere della sera.

На запитання журналіста, чи не являється ситуація з китайцями подібної до тої, коли на боці української армії воюють іноземні добровольці і найманці, Єрмак відповів: "Ні, тому що Китай завжди говорив нам, що він нейтральний. Наші добровольці приїжджають з країн, які підтримують нас, як і ваша. Пекін винен нам роз'яснення".

9 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про те, що 155 громадян КНР воюють проти українців на території України, однак їх може бути більше.

Теги: #війна #громадяни #кнр

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