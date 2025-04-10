Шмигаль і Кошта обговорили підготовку до відкриття першого кластеру переговорів про членство України в ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 9 квітня, зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

"Вдячний за його сильне особисте лідерство у підтримці України, від просування справедливого миру до зміцнення оборони Європи та України. Обговорили важливість якнайшвидшого відкриття Кластеру 1 у рамках переговорів про вступ до ЄС, розвиток спільних оборонних ініціатив у межах ReArm Europe та SAFE, а також необхідність своєчасного постачання критично важливої військової допомоги", - написав Шмигаль в соцмережі Х.

Він висловив сподівання, що майбутнє членство України в ЄС, відбудова та відновлення України після війни стануть запорукою економічного розвитку європейського континенту та гарантією безпечного майбутнього Європи.

Кошта, в свою чергу, підтвердив європейську підтримку України і відзначив прогрес на шляху до членства в ЄС.

"Під час зустрічі із прем'єр-міністром Шмигалем я висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українців внаслідок нещодавніх російських атак на мирних жителів Кривого Рогу. ЄС продовжує підтримувати Україну у досягненні справедливого та сталого миру. Ми також обговорили вражаючі реформи, які Україна провела за цих складних часів. Вона готова до наступного кроку у процесі вступу до ЄС – відкриття першого кластера для переговорів", - написав Кошта в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/Denys_Shmyhal/status/1910047957728002271

https://x.com/eucopresident/status/1910034072467894726