Журналістам дадуть можливість поспілкуватися з полоненими громадянами КНР – Зеленський

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Служба безпеки України доставила в Київ двох громадян КНР, яких українські військові взяли у полон, журналістам дадуть можливість поспілкуватися з ними, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо", - сказав він на зустрічі з журналістами.

Полонені громадяни Китаю - Ванг Гуанцзюн 1991 р.н., був взятий в полон 4 квітня 2025 року у Білогорівці Донецької області воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. А також - Чжанг Ренбо, 1998 р.н., взятий в полон 5 квітня 2025 року біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою.

"Цих двох взяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут два різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку", - зауважив президент.

Говорячи про північнокорейських солдат, президент зауважив, що Україна готова їх обміняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні.

"Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. Ми передали такий сигнал", - сказав Зеленський.