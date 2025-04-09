Інтерфакс-Україна

Події

18:25 09.04.2025

ЄС надасть Україні ще EUR2,1 млрд доходів від заморожених активів Росії

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ЄС надасть Україні ще EUR2,1 млрд доходів від заморожених активів Росії
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

ЄС надасть 2,1 млрд євро доходу від заморожених активів РФ, які будуть використані для підтримки України, заявила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

"Паралельно Україна незабаром отримає решту коштів від першого траншу непередбачених доходів, а це 1,4 мільярда євро від російських заморожених активів. Ми прагнемо, щоб другий транш, 2,1 мільярда євро, надійшов поступово, починаючи з кінця цього місяця", - сказала вона на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у середу.

Більша частина цієї суми, як наголосила Каллас, - 1 мільярд євро - піде на підтримку української власної оборонної промисловості.

Вона підкреслила, що у довгостроковій перспективі ЄС та Україна працюють над інтеграцією української та європейської оборонних галузей, і "компаніям в Європейському Союзі є чому повчитися в України в цьому плані".

Теги: #активи_рф #єс

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