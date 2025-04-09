Інтерфакс-Україна

Події

16:54 09.04.2025

ВАКС стягнув з родини харківського поліцейського на користь держави необґрунтовані активи на 7,8 млн грн

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ВАКС стягнув з родини харківського поліцейського на користь держави необґрунтовані активи на 7,8 млн грн

Колегія суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію квартири і люксової автівки, що використовуються родиною поліцейського Харківського районного управління ГУ Національної поліції в Харківській області.

"На підставі матеріалів ДБР та НАЗК з’ясовано, що сім’я правоохоронця користувалася квартирою у Харкові та люксовою автівкою. Право власності на це майно було оформлено на дружину правоохоронця, проте аналіз доходів та видатків показав неможливість набути ці об’єкти із законних джерел", - повідомляє ДБР.

На підставі матеріалів ДБР та НАЗК прокурор звернувся до ВАКС з позовом про стягнення цих активів у дохід держави.

Суд частково задовольнив позов, визнав активи необґрунтованими та вирішив стягнути в дохід держави люксову автівку вартістю 3,8 млн гривень та понад 4 млн гривень, законність набуття яких не була підтверджена.

Теги: #вакс #поліцейський #активи #дбр

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