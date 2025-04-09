Інтерфакс-Україна

Події

16:32 09.04.2025

"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

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"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який коригував ракетні удари по своїх побратимах із ЗСУ.

"Зрадником виявився мобілізований до лав ЗСУ. За матеріалами справи, він коригував повітряні атаки рашистів по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

Контррозвідка СБУ затримала "крота" влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний "звіт" російському куратору.

Ворожий агент - мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначається в повідомленні.

Теги: #ракетні_удари #кріт #вирок

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