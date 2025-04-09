Інтерфакс-Україна

Події

12:51 09.04.2025

DeepState повідомляє про перехід с.Гуєво в Курській обл. в "сіру зону", Генштаб - про збільшення авіабомбардувань

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DeepState повідомляє про перехід с.Гуєво в Курській обл. в "сіру зону", Генштаб - про збільшення авіабомбардувань
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Україна контролює 55,52 кв км території Суджанського району Курської області, свідчать дані проєкту DeepState у середу, тоді як днем раніше повідомлялося над 57,9 кв км, а з 3 по 7 квітня площа контролю становила 63,18 кв. км.

Натомість площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, зросла з 84,77 до 87,05 кв. км. У ній опинилося майже все село Гуєво Суджанського району, яке у вівторок DeepState показував під українським контролем, але оточеним "сірою зоною" з заходу, півночі та сходу.

Як і раніше, ЗСУ контролюють 11,35 кв км в районі селища Тіткине Глушковського району Курської області, в "сірій зоні" там 9,48 кв км. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ також не міняється і з позаминулого тижня становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка.

Генеральний штаб Збройних сил України про дії українських військ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Також Генштаб не показує зміни площі та контурів зони українського контролю в Суджанському районі у своєму щоденному зведенні за минулу добу, опублікованому в Facebook у вівторок вранці. Повідомляється про п’ять напрямків ворожих атак на український плацдарм у Курській області і два на захід від нього, безпосередньо по території Сумської області. Днем раніше були лише п’ять напрямків ворожих атак в Курській області.

За даними Генштабу, на курському напрямку минулої доби значно посилилися артилерійські обстріли з боку противника та кратно – авіабомбардування. У вівторок українські воїни відбили там 25 атак противника, ворог здійснив 232 артилерійські обстріли та завдав 35 авіаційних ударів, скинувши 50 керованих авіабомб. Позаминулої доби ЗСУ відбили 21 атаку противника у Курській області, натомість росіяни тоді здійснили 278 артобстріли та 5 авіаударів, скинувши 9 КАБ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на своїх мапах у щоденному зведенні зміну площі контролю не відзначає. Інформація про просування російських військ в районі сіл Горнальне та Олешня біля Гуєво не підтверджується.

Натомість, за даними аналітиків, російські війська тимчасово просунулися на північ від села Локня Сумської області 6 квітня, але пізніше були відтіснені українськими силами під час контратаки.

У Бєлгородській області РФ повідомляється про незначне просування російських військ. "Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Демидівки", - йдеться у зведенні.

Теги: #фронт #генштаб

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