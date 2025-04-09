Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Міністерство освіти і науки України відмовилося надати офіційний коментар заступника міністра Андрія Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах.

"Стаття 40 Конституції України дає право кожному звертатися до органів державної влади і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законодавством строк. Однак, це не дає особі право вимагати обов'язкового позитивного вирішення питання", - йдеться у відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна" з проханням надати офіційний коментар Вітренка щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах.

Також агентство поцікавилося, чи має намір Міносвіти проводити службове розслідування, застосовувати адміністративні важелі або ініційовувати звільнення Вітренка у зв'язку з виявленням у його наукових роботах фактів можливого плагіату.

На це у міністерстві відповіли, що розгляд питань щодо наявності академічного плагіату віднесено до повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, і після набуття чинності рішення Нацагентства Міносвіти готове його розглянути відповідно до порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" також звернулося за коментарем безпосередньо до Вітренка.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених.