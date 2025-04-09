Інтерфакс-Україна

Події

09:17 09.04.2025

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) ворог атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у середу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина", - йдеться у повідомленні у телеграмі .

Теги: #повітряні_сили #бпла

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