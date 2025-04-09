"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

Фото: https://www.facebook.com/ukrposhta

Ворог розбив відділення АТ "Укрпошта" в Добропіллі на Донеччині, повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні росіяни розбили наше відділення в Добропіллі на Донеччині", - йдеться в дописі "Укрпошти" в Facebook у вівторок ввечері.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, біля відділення вдарили два "шахеди".

"Новий день — нове ураження нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б’ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення "Укрпошта" в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", - написав Смілянський у Facebook.

Раніше, два відділення "Укрпошти" на Донеччині і Сумщині потрапили під російський обстріл.