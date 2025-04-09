Удари РФ по Україні можуть поставити під загрозу мирні переговори - представник США при ООН

Сполучені Штати "не матимуть терпіння для недобросовісних переговорів або порушення зобов'язань", оскільки вони прагнуть покласти край війні в Україні, заявив посол Організації Об'єднаних Націй Дороті Ши на засіданні Ради безпеки у вівторок, повідомляє Reuters.

"Ми не будемо довго виявляти терпіння під час затягнутих переговорів, і ми не зазнаємо порушення зобов'язань. Удари, подібні до удару по Кривому Розі, а також вбивство військовополонених можуть поставити під загрозу зусилля щодо мирного врегулювання та майбутні переговори",- йдеться у заяві.

Джерело:https://www.reuters.com/world/europe/us-tells-un-we-have-no-patience-bad-faith-talks-war-ukraine-2025-04-08/