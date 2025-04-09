Інтерфакс-Україна

Події

03:10 09.04.2025

Бельгія підтримує Україну: освіта, захист і людяність — пріоритет у час війни

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Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у вівторок вівдвідав Україну, під час візиту делегація ознайомилася з низкою потужних проєктів, які реалізуються за підтримки Бельгії з акцентом на захист, зцілення та відбудову - у центрі яких завжди залишаються люди.

"Бельгійська агенція з міжнародного співробітництва Enabel стала однією з перших, хто почав діяти. Вона будує бомбосховища для шкіл. Не бункери страху, а притулки для навчання. Завдяки цій роботі діти можуть продовжувати вчитися, а вчителі - викладати, навіть в умовах небезпеки. Це символ тихої непокори: освіта не буде змушена замовкнути. ",- написав Прево в соцмережі Х у вівторок.

Міністр також зазначив, що у центрі Save Ukraine бельгійська делегація побачила інший, глибоко особистий вимір війни: долі дітей, розлучених з батьками, жертв сексуального насильства, молодих людей, скалічених війною. Але поряд із болем - турбота, гідність і непохитна віра в одужання.

"Що найбільше вразило - це не лише мужність, а й теплота. Усюди нас зустрічали з відкритими обіймами, чаєм, бутербродами та щирими серцями. Українська гостинність — це не просто жест. Це акт сили та опору", - написв він.

Прево додав, що Бельгія пишається тим, що є першопрохідцем не лише на словах, але й на ділі, коли бельгійські фахівці працюють пліч-о-пліч з українцями, щоб відновити, захистити та створити майбутнє, за яке варто боротися.

Джерело: https://x.com/prevotmaxime/status/1909675323907817573

Теги: #бельгія #підтримка #війна

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