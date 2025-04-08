Інтерфакс-Україна

Події

23:54 08.04.2025

Речниця Держдепу США назвала "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у звʼязку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі Китайської Народної Республіки у підтримці російської агресії та назвала їх "тривожними", повідомляє в соцмережі Х кореспондент у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", - сказала Брюс на пресконференції у вівторок.

Речниця Держдепу також нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між "цими двома ядерними державами" – маючи на увазі Росію та Китай – "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".

Джерело: https://x.com/ralakbar/status/1909686802115707268

Теги: #війна #сша #кнр

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