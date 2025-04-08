У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий
У Харкові через атаку російських безпілотників постраждала людина.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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У Харкові через атаку російських безпілотників постраждала людина.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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