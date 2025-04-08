Інтерфакс-Україна

Події

21:39 08.04.2025

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

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У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

У Харкові через атаку російських безпілотників постраждала людина.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі. 

Теги: #харків #атака_бпла_рф #постраждалі

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