Інтерфакс-Україна

Події

21:21 08.04.2025

Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

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Меморандум і Лист про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями було підписано у Києві

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, що перебуває в Україні з візитом, провели зустріч із представниками українських і бельгійських оборонних компаній, а також оглянули продукцію українського ОПК, зокрема розвідувальні та ударні БпЛА, наземні роботизовані комплекси та морські дрони, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Лідери провели зустріч із представниками десяти провідних бельгійських оборонних компаній. Ішлося про розвиток українського ОПК, можливості спільного виробництва та локалізацію діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Повідомляється, що у присутності Зеленського та Барта де Вевера відбулося підписання Меморандуму та Листа про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями. Документи передбачають нарощування спільного виробництва й технічного обслуговування засобів для захисту неба.

"Думаю, що нові проєкти між нами, між нашими індустріями, між нашим приватним сектором та урядами є дуже важливими, звичайно, для виживання України й для збільшення нашого спільного виробництва. І, звичайно, вони дуже важливі для майбутнього, для безпеки майбутнього всієї Європи", – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба.

Барт де Вевер зазначив, що потрібно переозброювати Європу, і поки що є труднощі з нарощуванням виробничих потужностей. "Було б дивно, якби Україна, яка зараз має велику потребу у виробничих потужностях, не стала ключовим чинником у виробництві та переозброєнні Європи. Тож це дуже логічна співпраця. Це взаємовигідна співпраця. Це те, що ми повинні зробити", – наголосив Прем’єр-міністр Бельгії.

 

Теги: #бельгія #проєкти #опк

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