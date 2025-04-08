Інтерфакс-Україна

Події

19:08 08.04.2025

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

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Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Понад 200 румунських компаній вже беруть участь у різних заходах, організованих партнерами з Європейського Союзу у процесі відбудови України, повідомила радниця президента Румінї Лумініца Одобеску.

"Позиція Румунії чітка: тверда підтримка України та зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру. Румунія бере участь у процесі підготовки до реконструкції України, і наша позиція як логістичного хабу може бути використана у цьому напрямку. Ми вітаємо зацікавленість понад 200 румунських компаній взяти участь у цьому процесі", - зазначила Одобеску у Facebook за підсумками конференції "Відбудова України в новій трансатлантичній парадигмі: Виклики для бізнес-середовища Європи в еру Трампа 2.0", організованій Румунсько-українською двосторонньою торгово-промисловою палатою.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії Ігор Прокопчук повідомив учасників коференції про пріоритети відбудови України на 2025 рік, особливо у таких сферах, як ЖКГ, транспорт, енергетика, надзвичайні ситуації, а також закликав румунські компанії до реалізації спільних проєктів.

"Я доношу до всіх учасників бізнес-спільноти те, що ми не повинні чекати закінчення цієї війни, щоб займатися відновленням України", – сказав Прокопчук.

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Румунії Штефан-Раду Опря повідомив, що рішенням уряду Румунії створено робочу групу з питань відновлення України, та приділив окрему увагу важливості посилення державного та приватного партнерства у питанні відновлення України.

Як повідомляє agerpres, під час цієї конференції державний секретар Міністерства інвестицій та європейських проєктів (MIPE) Кармен Морару наголосила, що партнерства між країнами є важливими для стимулювання сталого розвитку.

"Румунія використовує свою геостратегічну позицію і експертизу у відновленні, щоб підтримати Україну у процесі глибокої трансформації. Ми продовжимо брати участь у транскордонних проєктах, профінансованих європейськими фондами, які з'єднають Україну з Європою через модернізовану інфраструктуру та чисту енергію. У цьому контексті ми маємо намір перетворити Румунію на стратегічний коридор для відновлення України, використовуючи європейські фонди для модернізації, залізничних інфраструктур, розвитку портів на Дунаї, порту Констанца, а також для життєво важливих енергетичних інтерконекцій для регіональної безпеки", - додала Морару.

Rebuilding Ukraine (www.rebuildingukraine.ro ) – це проєкт Румунсько-української двосторонньої торговельної палати, організований під егідою Посольства України в Румунії, який полягає в організації заходів, які об’єднують компанії, органи влади та організації для обговорення економічних і соціальних аспектів спільного інтересу, а також є платформою для компаній, які хочуть брати активну участь у проєктах відновлення України.

 

 

 

Теги: #україна #румунія #відбудова

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