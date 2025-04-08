Інтерфакс-Україна

Події

18:43 08.04.2025

ЗСУ завдали удару по комплексу складів в Озерках на Курщині, знищили кілька ангарів, техобладнання та понад 30 окупантів

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ЗСУ завдали удару по комплексу складів в Озерках на Курщині, знищили кілька ангарів, техобладнання та понад 30 окупантів
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/20425

Збройні сили України у понеділок, 7 квітня, знищили ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання складського комплексу в Озерках Курської області, що активно використовувався військами РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами російської федерації в Озерках Курської області", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що у результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання, ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники.

"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості російської федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку. Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії проти українського народу", - наголошується у повідомленні.

 

Теги: #зсу #війна #курська_область

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