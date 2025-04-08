Інтерфакс-Україна

Події

17:46 08.04.2025

Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває

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Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває

США продовжують надавати військову допомогу Україні, незважаючи на виведення американського контингенту з хаба Жешув-Ясьонка, через який відбуваються поставки, заявив у вівторок глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Допомога триває. Як підтримка у вигляді наданої (розвідувальної – ІФ-У) інформації, так і передачі військових вантажів - які здійснюються весь час", - сказав міністр.

При цьому, наголосив він, "союзники беруть на себе велику відповідальність за захист логістичного вузла".

Косиняк-Камиш також зазначив, що "сьогодні 95% перевезень, як гуманітарної, так і військової допомоги проходить через Польщу".

Теги: #польща #косиняк_камиш #військова_допомога

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