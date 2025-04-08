Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває
США продовжують надавати військову допомогу Україні, незважаючи на виведення американського контингенту з хаба Жешув-Ясьонка, через який відбуваються поставки, заявив у вівторок глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
"Допомога триває. Як підтримка у вигляді наданої (розвідувальної – ІФ-У) інформації, так і передачі військових вантажів - які здійснюються весь час", - сказав міністр.
При цьому, наголосив він, "союзники беруть на себе велику відповідальність за захист логістичного вузла".
Косиняк-Камиш також зазначив, що "сьогодні 95% перевезень, як гуманітарної, так і військової допомоги проходить через Польщу".