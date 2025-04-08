МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Україна рішуче засуджує залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і зажадати пояснень.

"Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Як повідомлялося з посиланням на президента України Володимира Зеленського, українські військові взяли в полон у Донецькій області двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії. У взятих у полон китайців при собі були документи і навіть банківські картки.

Як зазначили у зв'язку з цим у проєкті "Хочу жить", повідомлення про китайських найманців у ЗС РФ надходили й раніше, але в полон вони потрапили вперше. "Таким чином громадяни КНР поповнили і без того довгий список "інтернаціоналу Путіна", що перебуває в українському полоні: від Куби до КНДР, від Казахстану до Гамбії. Загалом 27 країн і невизнаних територій", - йдеться у повідомленні у телеграмі проєкту.