Інтерфакс-Україна

Події

15:56 08.04.2025

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

1 хв читати
Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що його країна поставить Україні у 2025 році два винищувача F-16 на запчастини та сподівається, що у 2026 році зможе поставити ще два F-16.

"Цього року ми поставимо два F-16 на запчастини. Наступного року ми обов'язково поставимо два винищувачі. Ми сподіваємося зробити більше, але ми залежимо від поставки F-35. У Бельгії немає затримок, але є затримки з F-35. Як тільки F-35 прибуває, F-16 відлітає. Все дуже просто", - сказав де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Минулого року в бельгійському уряді заявили, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Прем'єр Барто де Вевер 6 березня не виключив, що країна цього року поставить в Україну літаки F-16 на запчастини, а боєздатні F-16 можуть бути поставлені вже 2026 року. "Ми зробимо це якомога швидше (ніж до 2028 – ІФ-У). Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки. Ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що F-16 поїдуть в Україну цього року, але це буде скоріше для запасних частин. Але наступного року ми також поставимо літаки, які будуть готові до експлуатації", - заявив він.

Теги: #бельгія #f_16 #де_вевер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 08.04.2025
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

15:37 08.04.2025
Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

10:20 08.04.2025
Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

19:53 07.04.2025
Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

16:36 24.03.2025
Російська кібератака порушила роботу кількох офіційних бельгійських сайтів – ЗМІ

Російська кібератака порушила роботу кількох офіційних бельгійських сайтів – ЗМІ

23:52 23.03.2025
Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

13:39 21.03.2025
Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

23:52 20.03.2025
Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

20:36 19.03.2025
У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

22:07 06.03.2025
Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

ВАЖЛИВЕ

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Київрада підтримала заяву про відставку віцемера Києва Бондаренка

ОСТАННЄ

Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

ПП "Велика Паладь - Надьгодош" розпочав роботу

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА