Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

В Україні в середу, 9 квітня, без істотних опадів, лише на півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу.

В Києві у середу без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 2-4° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 квітня в Києві була зафіксована у 2024 році і склала 25,3° тепла, найнижча вночі – 3,1° нижче нуля в 1896 році.

В четвер, 10 квітня, вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, мокрий сніг, вдень місцями з дощем.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла.

В Карпатах сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в четвер мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, вдень з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 0-2° тепла.