Інтерфакс-Україна

Події

12:56 08.04.2025

Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

2 хв читати
Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

В Україні в середу, 9 квітня, без істотних опадів, лише на півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу.

В Києві у середу без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 2-4° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 квітня в Києві була зафіксована у 2024 році і склала 25,3° тепла, найнижча вночі – 3,1° нижче нуля в 1896 році.

В четвер, 10 квітня, вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, мокрий сніг, вдень місцями з дощем.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла.

В Карпатах сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в четвер мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, вдень з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #заморозки #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 06.04.2025
Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

14:06 05.04.2025
В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

14:23 04.04.2025
Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

13:49 04.04.2025
В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

13:33 03.04.2025
В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

13:17 03.04.2025
Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

13:58 02.04.2025
В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

13:34 01.04.2025
В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

14:05 29.03.2025
У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

У неділю в Україні тепло, пройдуть дощі, в Карпатах вночі випаде мокрий сніг

13:18 29.03.2025
Синоптики попереджають про пориви вітру в Україні, в Одеській та Миколаївській областях - пилова буря

Синоптики попереджають про пориви вітру в Україні, в Одеській та Миколаївській областях - пилова буря

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

Сили оборони збили вночі 9 з 46 БпЛА , ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

ОСТАННЄ

Кабмін унормував передачу в оренду будівель закладів освіти для тимчасового проживання переселенців

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Кабмін призначив Кутергу в. о. директора БЕБ

Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

В КНР анонсували контрзаходи до США після того, як Трамп пригрозив запровадити додаткові мита - ЗМІ

УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Більше чверті українських регіональних медіа працюють без зарплат - дослідження

Викрито телеграм-групи з кібершантажу школярів у чотирьох областях України - прокуратура

Президент KSE вважає ринковою викладацьку зарплату 1-ї віце-прем’єрки в $6 тис., а критику опозиції - політичною атакою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА