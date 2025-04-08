Інтерфакс-Україна

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11:52 08.04.2025

Розпочато подання заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025 - Міносвіти

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Розпочато подання заявок на національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2025, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Розпочато подання заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025 — національну премію, яка вже вдевʼяте відзначає вчителів, що змінюють освіту й життя своїх учнів. Це шанс заявити про себе, стати частиною важливих змін і висловити вдячність тим, хто надихає, підтримує, впроваджує інновації та формує майбутнє України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що переможець головної нагороди отримає 1 млн грн на реалізацію власного освітнього проєкту та представить Україну на світовій премії Global Teacher Prize.

Крім головної нагороди, передбачено спеціальні відзнаки в таких номінаціях: "Вчитель математики", "Вчитель STEM", "Вибір серцем" (вчителів, які навчають дітей у лікарнях) і "Вибір українців" (за результатами голосування на платформі "Дія.Освіта")

Подати заявку або номінувати вчителя можна до 1 липня на сайті: https://2025.globalteacherprize.org.ua.

Як повідомлялося, у 2024 році переможницею Global Teacher Prize Ukraine стала Леся Павлюк з Івано-Франківська - вчителька початкових класів, яка однією з перших почала працювати з інклюзивним класом.

Теги: #міносвіти #global_teacher_prize_ukraine #заявки

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