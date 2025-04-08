Інтерфакс-Україна

Події

11:10 08.04.2025

ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

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ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ) заощадила понад 16,3 млрд грн у 2024 році, повідомляється на сайті відомства у вівторок.

"Це результат ефективного використання коштів і кращої організації закупівель. Вивільнені ресурси були направлені на додаткові потреби ЗСУ", – повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Відзначається, що впровадження антикорупційних запобіжників є одним з ключових напрямків вдосконалення оборонних закупівель. "Ми робимо цей процес максимально прозорим, ефективним і підзвітним завдяки цифровим рішенням. Зокрема, запроваджена минулого року система DOT-Chain усунула людський фактор з процесу оплати послуг харчування. Інший новий інструмент – вебпортал "Партнер МОУ" – оцифровує взаємодію з виробниками у питаннях розробки нових технічних специфікацій для зразків тилового забезпечення, розширюючи конкуренцію серед постачальників", – зазначив Канєвський.

Міноборони спільно з Національним агентством з запобігання корупції (НАЗК) працюють над посиленням прозорості та ефективності закупівель у сфері оборони і вже представили план розвитку тилових закупівель на 2025 рік, йдеться в повідомленні. Деталі плану наразі не повідомляються.

Як повідомлялося, ДОТ за час свого існування досяг економії у 15,07% при закупівлі пально-мастильних матеріалів. Начальниця відділу управління проєктами закупівель ДОТ Марина Єремєєва повідомила, що абсолютна більшість лотів (93,3%) було придбано через відкриту систему "Prozzoro", де всі можуть побачити цю процедуру.

Теги: #міноборони #дот

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