Інтерфакс-Україна

Події

10:28 08.04.2025

Площа українського контролю в Суджанському районі Курській області скоротилася на 8% - дані DeepState

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Площа українського контролю в Суджанському районі Курській області скоротилася на 8% - дані DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна контролює 57,9 кв км території Суджанського району Курської області, свідчать дані проєкту DeepState, тоді як до того з 3 квітня площа контролю становила 63,18 кв. км.

Натомість площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, зросла з 81,18 до 84,77 кв. км. У ній перебувають західні, північні та східні околиці села Гуєво Суджанського району, а також село Басівка Сумської області.

Крім цього ЗСУ контролюють 11,35 кв км в районі селища Тіткине Глушковського району Курської області, в "сірій зоні" там 9,48 кв км. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ також не міняється і з позаминулого тижня становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка.

Генеральний штаб Збройних сил України про дії українських військ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Також Генштаб не показує зміни площі та контурів зони українського контролю в Суджанському районі у своєму щоденному зведенні за минулу добу, опублікованому в Facebook у вівторок вранці. Повідомляється про п’ять напрямків ворожих атак на український плацдарм у Курській області і жодного на захід від нього, безпосередньо по території Сумської області.

За даними Генштабу, на курському напрямку минулої доби активність ворога знизилася. Українські воїни відбили 21 атаку противника, окупанти здійснили 278 артилерійських обстрілів та завдали п'яти авіаційних ударів, скинувши дев'ять керованих авіабомб. Позаминулої доби ЗСУ відбили 35 атак противника у Курській області, натомість росіяни тоді здійснили 212 артобстріли та 16 авіаударів, скинувши 27 КАБ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на своїх мапах у щоденному зведенні зміну площі контролю не відзначає, але повідомляє про просування противника в районі Гуєво. "Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до заходу та півдня Гуєво Курської області", - йдеться в повідомленні.

Захоплення окупантами с.Басівка Сумської області не підтверджується.

Також, за даними Інституту з посиланням на геолокаційні кадри, російські війська нещодавно просунулися в центральну частину села Демидівка Бєлгородської області. Натомість витіснення українських сил з Демидівки та Поповки Бєлгородської області не підтверджується.

Теги: #фронт #курська_область

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