Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 109 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1290 окупантів, 5 танків, 14 бронемашин, 43 артсистеми, 43 БПЛА, а також 109 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 926310 (+1290) осіб, танків ‒ 10572 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 22011 (+14) од, артилерійських систем – 25860 (+43) од, РСЗВ – 1359 (+3) од, засоби ППО ‒ 1126 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31917 (+43), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 43227 (+107) од, спеціальна техніка ‒ 3792 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.