Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Російські війська в ніч на вівторок обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура, а в лікарнях залишається ще 31 людина після атаки Кривого Рогу, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, вночі ворог атакував Самарівський район БпЛА. Там пошкоджена інфраструктура. Сталося займання – пожежу рятувальники загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин.

За його словами, по Нікопольщині агресор бив безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Там пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус.

Крім того, атакувала російська армія і Синельниківщину. А саме – Межівську громаду. Там побиті 2 приватні будинки і господарська споруда.

За словами Лисака, всюди без загиблих та постраждалих.

Також підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 8 БпЛА.

Разом з тим, у лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. У тому числі – 5 дітей. Шестеро пацієнтів все ще у важкому стані.