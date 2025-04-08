Інтерфакс-Україна

Події

07:33 08.04.2025

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 7 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 582 удари по 7 населених пунктах Запорізької області", - написано в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю, а 373 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 12 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку, а 194 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та квартир. Мирні жителі не постраждали.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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