Чотирирічну дівчинку повернули з ТОТ в Україну

Фото: сайт Президента України

Ще одну українську дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої території, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території чотирирічну дівчинку", - написав він в телеграмі вранці вівторка.

За словами Єрмака, на початку повномасштабного вторгнення дитина перебувала у бабусі. Їхнє місто опинилося в окупації з перших днів війни. Через постійні обстріли, перебої з електро- та водопостачанням, а також постійну загрозу депортації дівчинки, дитинство перетворилось на боротьбу за виживання, зазначив глава ОП.

"Батько, який перебував на підконтрольній території, неодноразово намагався самостійно евакуювати доньку, але безрезультатно. Завдяки допомозі Української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут та організувати рятувальну місію. Сьогодні дитина вже вдома зі своїм батьком", - підсумував Єрмак.