Інтерфакс-Україна

Події

07:03 08.04.2025

Суд оштрафував "Київметробуд" ще на 78 млн грн

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Суд оштрафував "Київметробуд" ще на 78 млн грн

Господарський суд стягнув із підприємства, що мало будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит. Столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки на користь столичної громади.

Як передбачено законодавством, у разі безпідставного одержання грошей нараховуються проценти за користування ними.

Відтак за позовом київської прокуратури, Господарський суд ухвалив рішення стягнути з недобросовісного підрядника три проценти річних та інфляційні втрати за весь час користування бюджетними коштами в сумі 78 млн гривень.

 

Теги: #суд #метро

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