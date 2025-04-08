Інтерфакс-Україна

Події

04:31 08.04.2025

Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська в понеділок обстрілювали 7 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

Шалигинська: ворог бив з мінометів (12 вибухів), FPV-дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Краснопільська: здійснено авіаційні удари з використанням КАБ (19 вибухів), мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріл (7 вибухів), обстріл РСЗВ (5 вибухів), удар FPV-дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська: зафіксовано мінометний обстріл (15 вибухів), артилерійський обстріл САУ (15 вибухів), удари FPV-дронами (2 вибухи), обстріл РСЗВ (4 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (4 вибухи).

Миропільська: ворог бив з артилерії (1 вибух).

Великописарівська: завдано удари FPV-дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (7 вибухів).

Білопільська: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Есманьська: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34901

Теги: #сумська #обстріли

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