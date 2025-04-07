Інтерфакс-Україна

Події

18:15 07.04.2025

Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга

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Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ у зв'язку з балістичним ударом Росії по Кривому Рогу минулого тижня, що забрав життя дев’ятьох дітей, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія націлилася на дитячі майданчики у звичайному житловому масиві. З касетною боєголовкою для максимального збільшення втрат. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб вивести російські злочини на перший план", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, обидві зустрічі буде скликано у вівторок, Вони допоможуть просувати мирні зусилля та підзвітність.

Міністр наголосив, що ракетний удар Росії по Кривому Рогу на Дніпропетровщині вбив дев’ятьох дітей, що є найбільшою кількістю українських дітей, убитих під час однієї атаки з 2022 року.

"Рішуча міжнародна відповідь на російські звірства є критично важливою. Такий терор ніколи не повинен нормалізуватися. Ми закликаємо як до різкого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і мирного населення, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку прийняла Україна, і припинити війну", - закликав міністр.

Теги: #радбез_оон #кривий_ріг #сибіга

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