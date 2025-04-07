Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Японію 8-9 квітня 2025 року.

Як повідомляє пресслужба НАТО, у вівторок, 8 квітня, генеральний секретар зустрінеться з міністром оборони Японії Геном Накатані. Він також відвідає військово-морську базу Йокосука та Mitsubishi Electric Kamakura Works.

У середу, 9 квітня, Рютте зустрінеться з прем’єр-міністром Сіґеру Ісіба, міністром економіки, торгівлі та промисловості Йодзі Муто, членами парламенту та представниками японської промисловості.

Генеральний секретар також виступить з промовою, а потім модерованою бесідою на тему "НАТО та Японія – міцне партнерство у взаємопов’язаному світі" в університеті Кейо в Токіо.