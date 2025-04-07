Інтерфакс-Україна

Події

16:45 07.04.2025

Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

1 хв читати
Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Японію 8-9 квітня 2025 року.

Як повідомляє пресслужба НАТО, у вівторок, 8 квітня, генеральний секретар зустрінеться з міністром оборони Японії Геном Накатані. Він також відвідає військово-морську базу Йокосука та Mitsubishi Electric Kamakura Works.

У середу, 9 квітня, Рютте зустрінеться з прем’єр-міністром Сіґеру Ісіба, міністром економіки, торгівлі та промисловості Йодзі Муто, членами парламенту та представниками японської промисловості.

Генеральний секретар також виступить з промовою, а потім модерованою бесідою на тему "НАТО та Японія – міцне партнерство у взаємопов’язаному світі" в університеті Кейо в Токіо.

Теги: #рютте #візит #японія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 07.04.2025
Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

15:21 04.04.2025
США віддані НАТО – Рютте

США віддані НАТО – Рютте

14:45 04.04.2025
Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

12:44 04.04.2025
Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

12:26 03.04.2025
Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

20:07 02.04.2025
Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

18:29 02.04.2025
Глави МЗС країн НАТО продовжать планувати саміт альянсу в Гаазі - Рютте

Глави МЗС країн НАТО продовжать планувати саміт альянсу в Гаазі - Рютте

18:05 02.04.2025
Рютте: я повністю підтримую зусилля США, щоб покласти кінець війні РФ проти України

Рютте: я повністю підтримую зусилля США, щоб покласти кінець війні РФ проти України

20:32 01.04.2025
Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

15:39 01.04.2025
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва і оголосила про пакет допомоги на EUR130 млн

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва і оголосила про пакет допомоги на EUR130 млн

ВАЖЛИВЕ

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Окупанти впродовж доби втратили 1350 військовослужбовців

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні – Зеленський

ОСТАННЄ

Міноборони закупить 200 тисяч комплектів обігріву для військових

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

"Зелене" відновлення стане однією з ключових тем на Конференції з відновлення України у липні 2025р – посол Італії

Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

Держспецзв'язку попередила про кібершпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері

Українські осередки розвитку військових інновацій від початку лютого атакуються програмами-викрадачами - Держспецзв'язку

Для ЗСУ кодифікували нового наземного робота з кулеметом

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські водойми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА