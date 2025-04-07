Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

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ОБСЄ збереться на позачергове засідання через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло дев’ять дітей і загалом 20 людей, повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

"На вимогу України, у відповідь на кривавий російський ракетний теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також на ескалацію ростерору проти цивільних по всій Україні завтра (08.04) в ОБСЄ скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради. У болотяної делегації земля горітиме під ногами", - написав він у Facebook в понеділок.