Інтерфакс-Україна

Події

16:32 07.04.2025

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

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Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу
Фото: https://t.me/dsns_telegram

ОБСЄ збереться на позачергове засідання через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло дев’ять дітей і загалом 20 людей, повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

"На вимогу України, у відповідь на кривавий російський ракетний теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також на ескалацію ростерору проти цивільних по всій Україні завтра (08.04) в ОБСЄ скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради. У болотяної делегації земля горітиме під ногами", - написав він у Facebook в понеділок.

Теги: #обсє #кривий_ріг #екстрене_засідання

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