Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти в понеділок, 7 квітня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. В результаті атак щонайменше одна людина загинула, двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед поранених – 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю ми раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, у місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.