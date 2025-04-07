У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські водойми

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, на що місто першочергово має звернути увагу для покращення стану водойм.

"Київ - одне з найбільш водних міст Європи: близько 230 озер, понад 12 річок і більш як 50 заток і проток. Столиця дбає про їх збереження та якість води. Всесвітній фонд природи WWF-Україна, Департамент захисту довкілля та комунальне підприємство "Плесо" хочуть дізнатися думку містян про стан водойм. За результатами опитування розроблять рішення для захисту річок і озер у столиці, створять інтерактивну мапу водойм", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: як часто вони відпочивають біля міських озер чи річок; як оцінюють стан міських водойм; які помічають проблеми з водоймами; на що місто першочергово має звернути увагу для покращення стану водойм.

Опитування триватиме до 20 квітня 2025 року.