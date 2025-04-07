Біля ст.м. "Олімпійська" в Києві горів електромобіль, підпалювача затримали свідки

Чоловік, вірогідно причетний до підпалу електромобіля у Голосіївському районі столиці у понеділок вранці, був затриманий свідками події, повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні близько 10:00 ранку до поліції надійшла інформація від перехожих про те, що неподалік станції метро "Олімпійська" горить електроавтомобіль… По прибуттю правоохоронці виявили палаючий автомобіль. Крім того, громадяни, які перебували на місці події затримали чоловіка, який ймовірно причетний до його підпалу", - йдеться в повідомленні.

Раніше в соцмережах поширилася інформація про вибух в районі станції метро "Олімпійська" в Києві. Пізніше стало відомо, що відбулося загоряння електромобіля.

Інформація про постраждалих не надходила.