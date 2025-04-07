Інтерфакс-Україна

Події

10:27 07.04.2025

Оператори СБС за 12 годин тричі атакували російську ППО в Курській області

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Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували російські ЗРК в Курській області, повідомляє командування СБС ЗСУ.

"В районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника. Зокрема, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку противник замаскував у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари. Радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу.

"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс рф, один із ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько $45 млн.

Теги: #ппо #сбс #курська_область

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