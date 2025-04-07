Інтерфакс-Україна

Події

10:18 07.04.2025

Безробітна з Полтавщини готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції

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Безробітна з Полтавщини готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів на Полтавщині: затримано 30-річну місцеву безробітну, яка на замовлення РФ готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.

В Телеграм-каналі СБУ повідомляє, що фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

"Зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали зловмисницю.

За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала "легкі гроші" в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

"Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з рф інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та "підсилила" додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів", - зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

"Якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot. (http://t.me/spaly_fsb_bot)", - нагадують у відомстві.

Теги: #сбу #теракт #агент_рф

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