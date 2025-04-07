ГУР МО: Із захисту від РЕБ російських "шахедів" майже зникли американські компоненти

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію щодо майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у шести типах російської зброї.

"Серед них – CRP-антена російського "шахеда", північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 "кінжал", а також безпілотники "Supercam S350", "гєрбера" та Zala. У нових CRP-антенах для дрона "гєрань-2" виявили лише два чіпи американського виробництва. Це свідчить про намагання росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї", - вказується в повідомленні ГУР МО в телеграм-каналі.

Раніше ГУР МО України повідомляло, що у "шахедах", застосованих у 2025 році, з’явились нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два – виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

"Більшість інших деталей – китайського виробництва. Це трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми. Наприклад, основний чіп CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали й вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI)", - відзначають в ГУР.

Крім того, вперше у російській зброї виявили компонент індійського виробництва – тактовий буфер від Aura Semiconductor.

Виробники ще двох компонентів наразі не ідентифіковані, але, ймовірно, вони також китайського походження.

Загалом у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions вже зафіксовано 4672 деталі, виявлені у 164 зразках зброї, яку Росія використала проти України.