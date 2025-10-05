Інтерфакс-Україна
17:12 05.10.2025

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Наступного тижня на зустрічі санкційних координаторів "Великої сімки" будуть обговорюватися українські пропозиції по санкціях і обмеженню схем постачання критичних компонентів до РФ, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні в неділю.

Він наголосив, що кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією.

"Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - підкреслив президент.

"Всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", - додав він.

