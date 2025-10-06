Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї, це треба припиняти – Зеленський

У дронах і ракетах, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва, зокрема США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів, повідомив президент України Володимир Зеленський та анонсував зустріч санкційних координаторів "Групи семи" вже цього тижня, щоб це припинити.

"У ніч на 5 жовтня Росія завдала по Україні комбінованого удару, для якого застосувала 549 ракет і дронів, що містили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва – компаній зі США, Китаю і Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів", - заявив він у зверненні.

Під час цієї атаки Росія застосувала 496 ударних дронів, серед них – близько 250 "шахедів", і 53 ракети: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", ⁠42 крилаті ракети Х-101 / "Іскандер-К" та ⁠9 крилатих ракет "Калібр". Загалом повітряні засоби містили 102 тис. 785 компонентів іноземного виробництва. У запущених ударних дронах було приблизно 100 тис. 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" – близько 1500, у "Кинджалах" – 192 компоненти та 405 – у "калібрах".

Зокрема, компанії у Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 та дронів типу "Шахед" ("Герань"), матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"У Швейцарії створюють мікроконтролери для російських БпЛА, у Великій Британії – мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, у Японії – оптоізолятори для крилатих ракет, у Німеччині – комутаційні роз’єми, у Нідерландах – процесори, у Республіці Корея – сервоприводи та підшипники, а найбільша кількість різноманітної мікроелектроніки – щонайменше 50 одиниць у кожному "шахеді" різних типів – постачається з Китаю і Тайваню. Усі відповідні дані щодо кожної компанії та кожного компонента є в партнерів, і вони знають, на що потрібно реагувати", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що є схеми на кілька країн, і наголосив: усе це треба припиняти. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи".

"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів", – наголосив очільник держави.

"Ми уважно спостерігаємо та аналізуємо компоненти, які Росія й надалі отримує з третіх країн. Сьогодні потрібне системне та скоординоване рішення на рівні G7, щоб закрити ці лазівки й забезпечити ефективність санкцій", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зеленський акцентував, що партнери мають українські пропозиції щодо обмеження схем постачання, і необхідні рішення від них. Україна також готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні.