Інтерфакс-Україна

Події

02:37 07.04.2025

Рубіо: США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо НАТО на червневому саміті в Гаазі

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на червневому саміті НАТО в Гаазі США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо Альянсу. Про це Рубіо опублікував відеозапис на платформі X в неділю.

"Сполучені Штати багато зробили і продовжують робити для НАТО. Сьогодні ми залучені до НАТО так само, як і раніше, і ми маємо намір продовжувати це робити", - сказав Рубіо.

Але відразу додав, що "це має бути справжній альянс, а це означає, що наші партнери по альянсу повинні посилювати свої власні можливості".

Серед причин, які мають спонукати інших членів НАТО збільшувати внесок, держсекретар згадав дві речі.

"По-перше, війна в Україні, я думаю, розбудила багатьох людей на цьому континенті щодо реальних загроз, реальної війни. А другою причиною, я думаю, є тиск і заяви президента Трампа… І ми сподіваємося, що коли лідери зустрінуться в Гаазі, будуть прийняті подальші і більш тверді зобов'язання в цьому напрямку", - зазначив Рубіо у відео на платформі X.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1908931726618865762

Теги: #нато #держсекретар #заява #сша

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