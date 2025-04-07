Інтерфакс-Україна

Події

00:02 07.04.2025

Міністри закордонних справ Великої сімки ухвалили заяву щодо військових навчань КНР біля Тайваню

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Міністри закордонних справ держав G7 і Верховний представник ЄС ухвалили в неділю заяву з приводу широкомасштабних військових навчань КНР навколо Тайваню.

Головні дипломати G7 висловили " глибоке занепокоєння провокаційними діями".

"Члени G7 і міжнародне співтовариство в цілому зацікавлені в збереженні миру і стабільності через Тайванську протоку. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, що загрожують такому миру і стабільності, в тому числі із застосуванням сили або примусу… Члени G7 продовжують заохочувати мирне вирішення питань шляхом конструктивного діалогу через Тайванську протоку", - сказано в заяві.

Джерело: https://x.com/DavidLammy/status/1908957931246428213

https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-chinas-large-scale-military-drills-around-taiwan/

Теги: #тайвань #китай #заява #g7

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