Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 241 військовослужбовця - Генштаб

Окупанти втратили 241 військовослужбовця і 31 одиницю техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 241 особи убитими та пораненими; до того ж знищено п’ять тягачів МТЛБ, шість автомобілів, десять мотоциклів, сім танків, бойову машину піхоти та один пункт управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено гармату російських загарбників. ", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22787