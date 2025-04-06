Інтерфакс-Україна

Події

22:25 06.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" За сьогодні противник завдав одного ракетного (23 ракети) та 63 авіаційних ударів, скинувши зокрема 104 КАБ, залучив для ураження 718 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Торецькому(17), Лиманському(20 зіткнень) Курському(29) та Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22787

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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