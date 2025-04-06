Зеленський: тиску на РФ досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ у світлі масованої ракетно-дронової російської атаки в ніч на неділю.

"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Кількість повітряних атак зростає. Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, за минулий тиждень окупанти випустили по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів.

"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках… Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, українські захисники збили у ніч на неділю 13 ракет і 40 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами. Загалом окупанти запустили по Україні вночі 23 ракети (дев'ять крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, вісім крилатих ракет "Калібр", шість балістичних ракет "Іскандер-М") та 109 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київ, Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області. У Києві одна людина загинула, троє отримали поранення.